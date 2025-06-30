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15:16, 30 июня 2025Наука и техника

Илон Маск анонсировал управление роботами силой мысли

Neuralink Илона Маска: Чипированные смогут управлять роботами силой мысли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Компания Neuralink Илона Маска анонсировала подключение своих пациентов к роботам Tesla Optimus. Об этом Маск заявил на мероприятии Neuralink, запись доступна на YouTube.

Предприниматель признался, что на настоящий момент его компания чипировала семерых пациентов. Первым, который получил имплант в январе 2024 года, оказался Нолан Арбо. Маск заявил, что их новый интерфейс «мозг-компьютер» получит интеграцию с роботами Tesla Optimus.

Фирма пообещала подключать людей с ограниченными возможностями, которые получили имплант Meuralink, к роботам-гуманоидам. «По сути, вы сможете мысленно и удаленно войти в робота Optimus», — заметил Маск. Он напомнил, что чипированные Neuralink пациенты уже могут управлять компьютером силой мысли — писать тексты, общаться в интернете и даже играть в видеоигры.

Руководитель Neuralink заметил, что чип позволит извлекать сигналы из мозга и передавать их за пределы поврежденных нейронов, что потенциально позволит людям восстановить полную функциональность тела. Потерявшие конечности получат роботизированные протезы: Маск заметил, что они будут работать примерно так же, как в фильмах «Звездные войны».

В заключении Илон Маск заявил, что к 2026 году его команда планирует выпустить имплант с 3000 каналами. В 2027 году фирма должна создать чип с 10 000 каналами, 2028 году — 25 000 каналами.

В мае третий чипированный компанией Neuralink пациент Брэдфорд Смит рассказал, как он научился управлять комьпютером с помощью импланта. Мужчина парализован выше шеи и не может разговаривать.

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