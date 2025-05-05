Чипированный Маском человек научился управлять компьютером языком

Чипированный Neuralink пациент с БАС научился управлять компьютером языком

Третий чипированный компанией Neuralink человек рассказал, как он научился управлять комьютером с помощью импланта. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

В конце апреля Брэдфорд Смит — третий чипированный компанией Илона Маска пациент — опубликовал влог на YouTube. Он рассказал, что с помощью импланта он может пользоваться интернетом, записывать ролики и общаться с близкими людьми. Он направляет команду на специальный интерфейс, которая затем передается на ноутбук через Bluetooth.

При этом у Смита боковой амиотрофический склероз (БАС) — он парализован выше шеи и не может разговаривать. После подключения импланта инженеры Neuralink обнаружили, что у Смита не получается управлять компьютером силой мысли, как другим пациентам. Выяснилось, что гораздо эффективнее управлять курсором на экране компьютера, двигая языком.

Также Брэдфорду Смиту удалось вернуть свой голос. Инженеры Neuralink использовали для синтеза речи старые записи голоса пациента. В результате Смит научился самостоятельно создавать ролики и озвучивать их «своим» голосом.

В начале мая глава Neuralink Илон Маск заявил, что его компания планирует в течение ближайшего года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям.