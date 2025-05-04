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07:45, 4 мая 2025Наука и техника

Илон Маск захотел вживить в мозг возвращающий зрение чип

Fox News: Илон Маск хочет вживить в мозг чип Neuralink, который вернет зрение
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Илона Маска Neuralink планирует в течение ближайшего года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям. Об этом Маск сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Предприниматель отметил, что гаджет под названием Blindsight будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой головного мозга. Компания рассчитывает добиться прогресса в этом вопросе в течение следующих 12 месяцев.

По словам Маска, в у Neuralink есть еще несколько других разработок. Например, в будущем компания может помочь пациентам с повреждениями позвоночника вновь обрести возможность ходить.

В конце апреля Илон Маск заявил, что в течение ближайших пяти лет роботы-хирурги смогут заменить людей. По словам предпринимателя, его компания Neuralink уже использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани человеческого мозга.

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