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14:51, 30 июня 2025МирЭксклюзив

Политолог назвал грозящее странам НАТО крахом решение

Политолог Асафов: Увеличение бюджета на оборону может погубить страны НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Увеличение бюджета на оборону может погубить страны НАТО, полагает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Что именно и когда приведет к краху блока НАТО, мы с вами не знаем, но история с увеличением бюджетов для того, чтобы угодить [президенту США] Дональду Трампу, очевидно, нелогична, нерациональна. То есть для того, чтобы вложить в [военно-промышленный комплекс] ВПК, в перевооружение, в создание инфраструктуры, как там планируется, эти расходы придется изъять из социалки, из развития других немаловажных сфер общества», — поделился политолог.

Если рассуждать в этом ключе, то действительно движение по этому вектору может погубить не только НАТО, речь не про НАТО, а про страны, которые будут жертвовать своим будущим для того, чтобы поддерживать общую рамку расходов, потому что так хотят США. Я думаю, что ответ где-то в этой области находится

Александр Асафовполитолог

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что катастрофическое увеличение расходов на оборону стран Североатлантического альянса приведет к краху НАТО.

27 июня президент России Владимир Путин объявил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. По словам главы государства, ведомства обсуждают такие планы.

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