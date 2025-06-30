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22:10, 30 июня 2025Мир

Орбан призвал отказаться от приема Украины в Евросоюз

Орбан: Евросоюз не должен помогать Украине ценой собственного уничтожения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан . Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз не должен помогать Украине ценой собственного уничтожения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, по этой причине лучше отказаться от приема Украины в сообщество и заключить с Киевом стратегическое соглашение. «Если бы мы приняли Украину в ЕС, вместе с ней мы бы приняли и войну», — подчеркнул он.

Политик добавил, что при вступлении Украины в ЕС она будет высасывать из него деньги, а ее «бизнесмены и мафиози с сомнительным прошлым» будут приезжать в Венгрию.

Ранее Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского не рассчитывать на вступление Украины в Евросоюз.

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