Появилось видео с места смертельного ДТП с военным грузовиком под Москвой

Опубликовано видео с места ДТП с военным грузовиком в Наро-Фоминске

В сети появилось видео с места смертельного столкновения военного грузовика и легковой машины под Москвой. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, видно КамАЗ с литерой Z на двери кабины и сильно поврежденный Volkswagen, у которого смята передняя часть. Вероятно, автомобили столкнулись лоб в лоб.

Как выяснило издание, жертвами аварии стали два человека, находившихся в иномарке. Водитель грузовика травм не получил.

Ранее в Башкирии на трассе в районе деревни Искра в Иглинском районе перевернулась фура с трофейной техникой НАТО. На кадрах с места аварии видно, что грузовик завалился на бок, а прикрепленная к нему техника отцепилась, и часть ее корпуса оказалась на земле. Также в кювет слетела легковая машина, вероятно, участвовавшая в ДТП.