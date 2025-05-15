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10:56, 15 мая 2025Россия

Фура с трофейной техникой НАТО перевернулась на российской трассе и попала на видео

На трассе в Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Башкирии на трассе районе в деревни Искра в Иглинском районе перевернулась фура с трофейной техникой НАТО. Последствия аварии попали на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах, снятых проезжавшим мимо водителем, видно съехавший с дороги и завалившийся на бок грузовик. Прикрепленная к транспорту техника отцепилась, и часть ее корпуса оказалась на земле. Также в кювет слетела легковая машина, вероятно, участвовавшая в ДТП. Автор видео предположил, что автомобиль принадлежит женщине с ребенком.

Как выяснило издание, фура везла трофейный французский бронетранспортер (БТР) VAB и также американский М113 в составе колонны из Уфы, где с 2 по 12 мая работала передвижная выставка «Сила V правде — гордость и Победа». Предварительно в ДТП есть пострадавшие. Их число и состояние не уточняются.

Ранее в Махачкале БТР переехал автомобиль Lada Priora с водителем внутри. Находившегося внутри легковой машины мужчину спасти не удалось. В сети также появились кадры с места аварии. На них видно поврежденный транспорт, сотрудников полиции и пожарную машину. В отдалении находится сам бронетранспортер.

ЖЗЛ
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