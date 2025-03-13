«Просто смял ее с водителем внутри». В Дагестане БТР переехал «Ладу Приору» на светофоре. Авария попала на видео

В Махачкале БТР переехал «Ладу», водитель легковушки погиб

В Махачкале бронетранспортер (БТР) переехал легковой автомобиль с водителем внутри. Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, около дома №57.

Водителя «Лады-Приоры», находящегося в машине во время столкновения, спасти не удалось. Как пишет «Подъем», по словам очевидцев, БТР «просто смял ее с водителем внутри».

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал БТР. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали выяснять все обстоятельства аварии.

Опубликованы кадры с места аварии

Издание Baza опубликовало видео с места аварии. На кадрах видно поврежденный автомобиль, сотрудников ГИБДД и пожарную машину. В отдалении находится сам бронетранспортер.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли и сотрудники военной полиции. «Выясняют, куда смотрел механик-водитель тяжелого бронетранспортера», — сказано в сообщении.

В Крыму БТР протаранил автомобиль на трассе

В 2022 году на трассе «Таврида» в Крыму БТР протаранил легковой автомобиль Lada.

На кадрах видно, что БТР врезался в бок легкового автомобиля, из-за чего часть корпуса машины смята, также поврежден салон. Тогда очевидцы сообщили, что виновником ДТП был водитель бронетранспортера.

