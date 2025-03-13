Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:17, 13 марта 2025Россия

«Просто смял ее с водителем внутри». В Дагестане БТР переехал «Ладу Приору» на светофоре. Авария попала на видео

В Махачкале БТР переехал «Ладу», водитель легковушки погиб
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Махачкале бронетранспортер (БТР) переехал легковой автомобиль с водителем внутри. Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, около дома №57.

Водителя «Лады-Приоры», находящегося в машине во время столкновения, спасти не удалось. Как пишет «Подъем», по словам очевидцев, БТР «просто смял ее с водителем внутри».

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье водителя, которого переехал БТР. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов начали выяснять все обстоятельства аварии.

Опубликованы кадры с места аварии

Издание Baza опубликовало видео с места аварии. На кадрах видно поврежденный автомобиль, сотрудников ГИБДД и пожарную машину. В отдалении находится сам бронетранспортер.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли и сотрудники военной полиции. «Выясняют, куда смотрел механик-водитель тяжелого бронетранспортера», — сказано в сообщении.

В Крыму БТР протаранил автомобиль на трассе

В 2022 году на трассе «Таврида» в Крыму БТР протаранил легковой автомобиль Lada.

На кадрах видно, что БТР врезался в бок легкового автомобиля, из-за чего часть корпуса машины смята, также поврежден салон. Тогда очевидцы сообщили, что виновником ДТП был водитель бронетранспортера.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    В Кремле оценили идею укрепления ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву

    На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

    Турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой и был пойман шесть лет спустя

    В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

    Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

    Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

    На Zivert подали в суд больше 20 человек

    Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

    Рынок акций подскочил после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше