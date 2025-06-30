Прокуратура вмешалась в расследование авиационного события в российском городе

Прокуратура начала проверку вернувшегося в аэропорт Вологды самолета Як-40

Прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом Як-40, летевшим из Вологды в Москву, который вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Предварительно установлено, что 30 июня после взлета самолет Як-40, выполняющий перелет из Вологды в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Отмечается, что посадка была произведена успешно. В этот момент на борту находились 25 человек — 21 пассажир и четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были направлены в Москву резервным самолетом. Задержка рейса составила менее двух часов.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет Як-40 столкнулся с аистом на взлете и едва не разбился.