Раненый под Курском журналист из Китая пройдет двухнедельное лечение

Раненый под Курском журналист из КНР Лу Юйгуан пройдет двухнедельное лечение

Китайский корреспондент Лу Юйгуан, который был ранен в Кореневском районе Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходит лечение. Оно займет две недели, сообщил ТАСС сам журналист телекомпании Phoenix.

«Лечение будет длиться две недели», — отметил он.

Корреспондент также рассказал, что из-за травмы головы медики опасаются внутреннего кровотечения. Таким образом, врачи предписали корреспонденту придерживаться постельного режима и больше отдыхать.

26 июня в Кореневском районе украинские бойцы, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал Лу Юйгуан. Журналист был доставлен в больницу.

Позже появилась информация, что СК России возбудил уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в результате удара беспилотника ВСУ под Курском.