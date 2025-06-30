Раскрыто состояние пострадавших из-за отравления на выпускном балу в российском городе

Минздрав: Шесть человек госпитализированы после массового отравления в Перми

Шесть человек, среди которых один ребенок, госпитализированы после отравления в банкетном зале в центре Перми. Информацию о них ТАСС раскрыла пресс-служба Минздрава Пермского края.

По данным ведомства, все помещенные в больницу взрослые находятся в состоянии средней тяжести. Состояние ребенка врачи оценили как удовлетворительное. В свою очередь региональный Роспотребнадзор начал расследование происшествия. Отмечается, что отравление произошло в банкетном зале White Hall. Предполагается, что посетители употребили некачественную кулинарную продукцию, что привело к острой кишечной инфекции.

Об отравлении на выпускном балу в развлекательном заведении в центре Перми стало известно 29 июня. Как установила прокуратура, граждане начали обращаться к врачам с признаками отравления 25 июня. По данным местных СМИ, симптомы наблюдались у более чем 30 школьников после выпускного.

Ранее в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. Из 244 пассажиров у 49 выявили признаки болезни.