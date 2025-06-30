В российском городе организовали проверку случаев пищевого отравления на выпускном

Прокуратура проверит случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу в Перми

Прокуратура организовала проверку случаев пищевого отравления среди гостей на выпускном балу в развлекательном заведении в центре Перми. Об инциденте в российском городе сообщили в краевом ведомстве, передает РИА Новости.

«Органами прокуратуры края взята на контроль ситуация с отравлением граждан», — указано в сообщении.

По данным ведомства, с 25 июня был зарегистрирован ряд обращений в медучреждения жителей с признаками пищевого отравления, местные СМИ уточняли, что аналогичные симптомы наблюдались у более чем 30 школьников после выпускного в банкетном зале в Перми.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из меню египетского отеля в Хургаде изъяли один продукт после массового отравления россиян. Его завоз временно прекратили, чтобы выработать новые стандарты качества.