Роднина: Считаю себя главной легендой в отечественном фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о своей легендарности. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что считает себя главной легендой в отечественном фигурном катании. «Что касается мирового, я не согласна с этим. В других странах тоже были великие спортсмены. Та же Соня Хени — трехкратная олимпийская чемпионка, Ульрих Сальхов, канадские, американские танцоры. В советском и российском фигурном катании таких нет, хотя двукратных и просто олимпийских чемпионов у нас достаточно», — отметила она.

Также Роднина выступила за то, чтобы молодые фигуристы повторяли и приумножали ее рекорды. «Как видите, на данный момент этого не произошло, уже 45 лет держится рекорд», — поделилась бывшая спортсменка.

Роднина побеждала на Олимпиадах 1972, 1976 и 1980 годов в парном катании. Свою первую золотую олимпийскую медаль она выиграла в паре с Алексеем Улановым, вторую и третью — с Александром Зайцевым. Также фигуристка десять раз побеждала на чемпионатах мира и 11 — на чемпионатах Европы.