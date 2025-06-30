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15:16, 30 июня 2025Спорт

Роднина высказалась о своей легендарности

Роднина: Считаю себя главной легендой в отечественном фигурном катании
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о своей легендарности. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что считает себя главной легендой в отечественном фигурном катании. «Что касается мирового, я не согласна с этим. В других странах тоже были великие спортсмены. Та же Соня Хени — трехкратная олимпийская чемпионка, Ульрих Сальхов, канадские, американские танцоры. В советском и российском фигурном катании таких нет, хотя двукратных и просто олимпийских чемпионов у нас достаточно», — отметила она.

Также Роднина выступила за то, чтобы молодые фигуристы повторяли и приумножали ее рекорды. «Как видите, на данный момент этого не произошло, уже 45 лет держится рекорд», — поделилась бывшая спортсменка.

Роднина побеждала на Олимпиадах 1972, 1976 и 1980 годов в парном катании. Свою первую золотую олимпийскую медаль она выиграла в паре с Алексеем Улановым, вторую и третью — с Александром Зайцевым. Также фигуристка десять раз побеждала на чемпионатах мира и 11 — на чемпионатах Европы.

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