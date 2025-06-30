Россия ввела санкции против немецкого производителя грузовиков

Россия ввела экономические санкции против немецкой Daimler Truck AG

Правительство России ввело экономические санкции в отношении немецкого производителя грузовиков Daimler Truck AG. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Входящий в Mercedes-Benz Group концерн, который некогда был акционером «Камаза», вошел в список юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Daimler Truck AG является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в мире.

В феврале 2024 года немецкий автомобилестроительный концерн продал свою долю в 15 процентов акций в «Камазе» в 2024 году. Как сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, «Mercedes-Benz Group AG не участвует в жизни "Камаза" с февраля 2022 года», формальный процесс прекращения участия в капитале «КамАЗа» уже закончен. Кому концерн продал свои акции, он не раскрыл.

После начала президентом США Дональдом Трампом торговой войны крупным немецким автопроизводителям Porsche и Mercedes-Benz, ушедшим из России после начала боевых действий на Украине, предрекли наибольшие потери. Они могут потерять порядка 3,4 миллиарда евро (около 3,7 миллиарда долларов) из-за импортных пошлин, которые затронут все автомобили, произведенные за пределами Соединенных Штатов.