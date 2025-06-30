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21:12, 30 июня 2025Спорт

Россиянин Тарасенко сменил четвертый клуб в НХЛ за два года

Россиянин Владимир Тарасенко перешел из «Детройта» в «Миннесоту»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский форвард Владимир Тарасенко перешел из «Детройт Ред Уингс» в «Миннесота Уайлд». Об этом сообщается в аккаунте последних в соцсети X.

«Красные крылья» отдали нападающего в обмен на будущую компенсацию. Ранее он заключил с ними двухлетний контракт, по которому в среднем получает 4,75 миллиона долларов в год.

33-летний Тарасенко сменил четвертый клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за последние два года. До этого он на протяжении десяти лет играл за «Сент-Луис Блюз».

В «Миннесоте» Тарасенко станет одноклубником другого россиянина — Кирилла Капризова. Тот выступает за «Уайлд» с 2020 года.

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