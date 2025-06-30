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16:54, 30 июня 2025Россия

Студентам российского колледжа на занятии показали видео с трупами военных

В Екатеринбурге студентам колледжа на занятии показали видео с трупами военных
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В Екатеринбурге студентам колледжа имени Ползунова на занятии показали видео с трупами военных. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, в зале находились студенты с первого по третий курс, многие — несовершеннолетние. О показе никто не предупреждал, некоторые учащиеся почувствовали себя плохо.

Когда студенты попытались покинуть аудиторию, им стали высказывать претензии и обвинили в изнеженности.

Руководство колледжа пообещало разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае острую кишечную инфекцию выявили у 12 студентов колледжа. Тогда специалисты отобрали в столовой учебного заведения смывы на показательную микрофлору, а также взяли пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств. Региональная прокуратура объявила о проверке.

ЖЗЛ
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