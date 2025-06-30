Белый дом: Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы по Сирии

Президент США Дональд Трамп подпишет в ближайшие часы указ об отмене санкционной программы по Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

Однако в американской администрации отметили, что Трамп оставит в силе рестрикции против бывшего сирийского президента Башара Асада.

Ранее стало известно, что Сирия может подписать соглашение о мире с Израилем в ближайшие месяцы. Отмечается, что на этом фоне на Ливан оказывается все более мощное давление с целью склонить Бейрут к аналогичному шагу.

13 мая Трамп заявил, что хочет отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие».