Трамп задумал смягчить санкции

Reuters: Трамп подпишет указ о смягчении санкций в отношении Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен смягчить санкции, введенные против Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп подпишет исполнительный указ, который касается смягчения санкций в отношении Сирии», — передает агентство.

13 мая Трамп заявил, что хочет отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие». По его словам, он намерен снять все ограничения против страны, также пожелав ей удачи.

Как следствие, сирийцы массово вышли на улицы в Дамаске, Хомсе и других городах, чтобы отпраздновать решение президента США. По улицам проезжали автоколонны, люди махали флагами и запускали фейерверки в честь события.

