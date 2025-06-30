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18:37, 30 июня 2025Мир

Трамп задумал смягчить санкции

Reuters: Трамп подпишет указ о смягчении санкций в отношении Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп намерен смягчить санкции, введенные против Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп подпишет исполнительный указ, который касается смягчения санкций в отношении Сирии», — передает агентство.

13 мая Трамп заявил, что хочет отменить санкции против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие». По его словам, он намерен снять все ограничения против страны, также пожелав ей удачи.

Как следствие, сирийцы массово вышли на улицы в Дамаске, Хомсе и других городах, чтобы отпраздновать решение президента США. По улицам проезжали автоколонны, люди махали флагами и запускали фейерверки в честь события.

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