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15:25, 30 июня 2025Бывший СССР

В Азербайджане проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Али Кямал / РИА Новости

В Азербайджане следственные органы проведут свою экспертизу тел граждан республики, которые являлись фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство АПА.

Агентство добавило, что тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев. Экспертиза будет проведена или сегодня, или 1 июля.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что в РФ в качестве трудовых мигрантов трудится большое количество выходцев из Азербайджана, также среди граждан России есть множество лиц азербайджанской национальности.

До этого Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. В МИД страны добавили, что временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.

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