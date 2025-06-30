Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 30 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Депутат Затулин: Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением об отношениях России и Азербайджана он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

Депутат отметил, что Азербайджан не является участником ни Евразийского экономического союза, ни договора о коллективной безопасности, в отношении членов которых, употребляется понятие стратегический партнер. Вместе с тем такое членство не защищает от проведения откровенно антироссийского курса, отметил он. Кроме того, Затулин указал, что после зачистки Карабаха от армянского населения Азербайджан перестал учитывать реакцию России.

«После этого у руководства Азербайджана отпал повод закладываться на возможную негативную реакцию России, остерегаться вмешательства России в подобного рода действия. Надобность в том, чтобы подчеркивать особые отношения с Россией, перестала быть существенной», — сказал парламентарий.

По его словам, Азербайджан и без Нагорного Карабаха, как и Россия, должен был бы извлекать выгоды из сотрудничества в торгово-экономической области. Парламентарий подчеркнул, что в России в качестве трудовых мигрантов трудится большое количество выходцев из Азербайджана, также среди граждан России есть множество лиц азербайджанской национальности.

«Но при этом никаким стратегическим партнером с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости. Наши планы использовать Азербайджан как элемент коридора север-юг, на мой взгляд, очень проблематичны. Хотя эта работа продолжается, но она пока не привела к прорыву», — отметил депутат.

Ранее депутат Затулин порассуждал об ответных мерах Москвы в адрес Баку. По мнению депутата, в России все еще верят, что нынешняя ситуация с Азербайджаном является всего лишь несчастливым случаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Тегеране сочли недостаточно мощными удары США по Ирану. Что в исламской стране рассказали об атаках Вашингтона?

    Блогер Апачев прокомментировал объявление его в розыск СБУ

    Народному артисту России вызвали скорую из-за проблем со здоровьем

    Боец рассказал о попытках ВСУ остановить продвижение Российской армии

    В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

    Сексолог оценила вред ежедневной мастурбации

    Россияне перестали соглашаться на снижение зарплаты

    Российские бойцы нашли дроны ВСУ со свастикой

    Дипломат выразила уверенность в ясности первопричины конфликта на Украине

    В Британии рассказали о плане Запада в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости