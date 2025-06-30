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15:37, 30 июня 2025Бывший СССР

В Киргизии прошел совет глав МИД стран ОДКБ

Совет глав МИД стран ОДКБ прошел в Киргизии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Заседание глав Министерств иностранных дел (МИД) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошел в Киргизии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что по итогам встречи министры подписали ряд заявлений, включая о противодействии радикализации, международной информационной безопасности, заявление по целям в Центральной Азии и Афганистане и о ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, уточняется, что на встрече отсутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из того, что Армения не выходила из ОДКБ и по-прежнему состоит в этой организации, не раз доказавшей свою эффективность.

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