В Кремле высказались о членстве Армении в ОДКБ

Песков: Кремль исходит из того, что Армения не выходила из ОДКБ

Кремль исходит из того, что Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и по-прежнему состоит в этой организации, не раз доказавшей свою эффективность. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу однозначную пользу. ОДКБ — организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность», — отметил глава президентской канцелярии.

Ранее стало известно, что Армения и Евросоюз (ЕС) начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.

До этого Армения отказалась участвовать в заседании совета глав МИД стран-участниц ОДКБ.