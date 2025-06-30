Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 30 июня 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о членстве Армении в ОДКБ

Песков: Кремль исходит из того, что Армения не выходила из ОДКБ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Кремль исходит из того, что Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и по-прежнему состоит в этой организации, не раз доказавшей свою эффективность. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу однозначную пользу. ОДКБ — организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность», — отметил глава президентской канцелярии.

Ранее стало известно, что Армения и Евросоюз (ЕС) начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.

До этого Армения отказалась участвовать в заседании совета глав МИД стран-участниц ОДКБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им так было по кайфу». Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Военкоры потребовали навести порядок

    Россияне разных поколений рассказали о накоплениях на квартиру

    Дания начнет принимать на военную службу граждан с проблемами здоровья

    Бывший российский депутат скрылся от следствия в Турции

    На Западе рассказали о российской «вакуумной артиллерии»

    Сотрудников российского агентства вызвали в офис в Баку

    В Армении попросили Лаврова не вмешиваться в дела страны

    Азербайджанская полиция заблокировала редакцию Sputnik в Баку

    Турецкую недвижимость российской чиновницы обратили в доход государства

    Раскрыта возможная причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости