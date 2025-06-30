В Кремле высказались о членстве Армении в ОДКБ

Кремль исходит из того, что Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и по-прежнему состоит в этой организации, не раз доказавшей свою эффективность. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу однозначную пользу. ОДКБ — организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность», — отметил глава президентской канцелярии.
Ранее стало известно, что Армения и Евросоюз (ЕС) начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.
До этого Армения отказалась участвовать в заседании совета глав МИД стран-участниц ОДКБ.