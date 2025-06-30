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13:48, 30 июня 2025Экономика

В России назвали сроки преодоления кризиса в одной из ключевых отраслей

Замглавы Минэнерго Исламов: Кризис в угольной отрасли завершится в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кризис в угольной отрасли, считающейся одной из ключевых для российского ВВП, будет преодолен в следующем году. Такое мнение высказал заместитель главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит ТАСС.

Ведомство ожидает увеличения производственных показателей проблемной отрасли в 2026 году, отметил статс-секретарь. «Мы уверены в этом», — подчеркнул Исламов. Помочь российским угольным компаниям выйти из кризиса должны в том числе меры поддержки, утвержденные правительством и президентом.

Минэнерго подготовило ряд положений, которые, по задумке ведомства, должны помочь стабилизировать финансовое состояние отечественных предприятий и экспортеров. Речь, в частности, идет о предложении РЖД заключать с угольщиками из Хакасии соглашения о гарантированном вывозе угля в 2025 году на экспорт в восточном направлении. В качестве еще одной меры рассматриваются скидки в 12,8 процента на экспорт топлива в западном и южном направлениях. Компенсировать эти меры должно помочь Министерство финансов (Минфин).

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Ранее Исламов заявил, что ведомство рассматривает вариант продления отсрочки по налогам и страховым взносам для наиболее пострадавших отечественных угольных компаний. Нынешние сроки подойдут к концу 1 декабря 2025 года. Если ситуация в отрасли не начнет улучшаться во второй половине года, подобного рода отсрочки могут продлить как для самых проблемных предприятий, так и в целом в отношении всей отрасли.

Российские угольщики столкнулись с усилением кризиса на фоне падения мировых цен на этот вид топлива. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после 2022 года не смогли компенсировать РФ потери от полного разрыва связей с европейским рынком сбыта, который считался главным для них до ввода западных санкций. Дополнительные проблемы отрасли создает нехватка инфраструктурных ресурсов для более активной диверсификации поставок в восточном направлении, а также удорожание логистики. Как полагают участники рынка, кризисная ситуация сохранится как минимум до 2030 года.

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