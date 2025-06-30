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17:55, 30 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России жестко отреагировали на казнь российских солдат на Украине

Депутат Колесник: Все военные преступники должны понести наказание
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Казнь, которую применили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), можно назвать только глумлением, и это чисто нацистская история, высказался депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

30 июня сообщалось, что солдаты ВСУ казнили не менее 26 российских военных с февраля 2022 года, многие пленные подверглись пыткам. Среди способов издевательств украинские бойцы применяли избиение палками, электрошокер, нападение собак.

Депутат заявил, что украинские солдаты, совершившие казнь над российскими бойцами, недостойны звания воина. Он напомнил, что в соответствии с Женевской конвенцией противник все равно остается военнослужащим и заслуживает к себе гуманного отношения.

«Даже к поверженному воину наши солдаты относятся с милосердием. Но милосердие — это привилегия сильных, а они — военные преступники. Во-первых, их все равно найдут и накажут, а во-вторых, они демонстрируют свою слабость и то, что они просто садисты и последователи нацистской идеологии», — сказал Колесник.

Ранее один из российских военнослужащих рассказал, что в плену они подвергались жестокому обращению. По его словам, их избивали и оказывали на них психологическое давление.

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