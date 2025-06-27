Вернувшиеся из плена военные рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена в рамках обмена, рассказали о насилии и издевательствах со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Один из военных сообщил, что в плену они подвергались жестокому обращению. По его словам, их били и оказывали психологическое давление. «Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды. Россия не забудет», — заявил солдат.

Ранее стало известно, что 26 июня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 106 на 106. Информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущий обмен пленными состоялся 20 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаила Саралиева, из плена вернулись более тысячи российских военных.