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16:14, 30 июня 2025Бывший СССР

Стало известно число казненных Украиной российских солдат

Агентство ООН сообщило о не менее 26 казненных ВСУ российских солдатах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнили не менее 26 российских военных с февраля 2022 года, многие пленные подверглись пыткам. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем докладе.

«УВКПЧ подтвердило факт казни Вооруженными силами Украины 26 человек, включая российских военнопленных, с февраля 2022 года. Все, за исключением одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года», — сказано в материале.

Стало известно также о жестоких пытках, совершенных украинскими военными. По данным агентства, среди способов издевательств ВСУ применяли избиение палками, электрошокер, нападение собак.

Ранее один из российских военнослужащих сообщил, что в плену они подвергались жестокому обращению. По его словам, их избивали и оказывали на них психологическое давление.

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