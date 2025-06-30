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16:13, 30 июня 2025Экономика

В российском городе распустили слухи об установке памятника Лабубу

В Саратове распустили слухи об установке памятника Лабубу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Маркетолог из Саратова Дмитрий Банчуков распустил слухи об установке памятника популярной игрушке Лабубу в городе. Об этом стало известно aif.ru.

Банчуков опубликовал в сети видео, на котором якобы ведется подготовка к возведению фигуры Лабубу. Однако в министерстве культуры Саратовской области опровергли данную информацию. По словам представителей ведомства, запросов на установку памятника игрушке не поступало.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков захотел создать российский аналог Лабубу. Новый персонаж получил имя Бабайка. Игрушки планируют сделать «умными» с помощью искусственного интеллекта.

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