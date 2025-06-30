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15:00, 30 июня 2025Наука и техника

В Словакии оснастили танки «хилой» защитой от дронов

Словакия оснастила бронетехнику легкими антидроновыми мангалами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал Milinfolive

Словацкая армия решила перенять опыт специальной военной операции (СВО), оснастив бронетехнику решетчатыми экранами для защиты от дронов-камикадзе. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографиях показаны танки Т-72 и Leopard 2A4, а также боевые машины пехоты (БМП), которые получили легкие защитные конструкции. На танки установили решетчатые «мангалы» для защиты башни, а на БМП дополнительно закрепили экраны, прикрывающие корпус.

В сообщении отметили, что в современных условиях такие конструкции не смогут обеспечить защиту от FPV-дронов. «Учитывая ее крайне хилый характер и полное отсутствие динамической защиты, толку от таких куцых «мангалов» при попадании FPV-дрона будет минимум», — говорится в сообщении.

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«Мангалы», которые начали активно применять в ходе СВО, защищают технику от сбрасываемых с дронов снарядов и FPV-беспилотников. Такие конструкции должны задержать дрон или вызвать преждевременное срабатывание боевой части для снижения ущерба.

Ранее в июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что разработанные для морской пехоты бронетранспортеры БТ-3Ф, которые проходят государственные испытания, получили дополнительную антидроновую защиту.

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