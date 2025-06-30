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15:37, 30 июня 2025Экономика

Центробанк поставил крепкий рубль себе в заслугу

Зампред ЦБ Заботкин рассказал о прямой связи курса рубля и действий регулятора
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нынешний высокий курс рубля является заслугой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. Об этом на полях летней макроэкономической школы Банка России рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что одновременно действия ЦБ позволяют выйти на траекторию более сбалансированного роста спроса, который соответствует предложению в экономике, и замедляют инфляцию.

По словам Заботкина, на фоне текущих показателей в июле регулятор может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем июньское, то есть более, чем один процентный пункт.

Однако для этого Центробанк должен убедиться в том, что инфляция движется по желаемой траектории, то есть той, что обеспечит достижения целевого значения в четыре процента.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров пожаловался на то, что крепкий рубль давит на несырьевой неэнергетический экспорт, поэтому экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными. До этого вредным текущий курс рубля на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал глава ВТБ Андрей Костин.

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