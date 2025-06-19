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16:45, 19 июня 2025Экономика

В России заявили о давящем на экспортеров курсе рубля

Мантуров: Крепкий рубль давит на несырьевой неэнергетический экспорт
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Крепкий рубль давит на несырьевой неэнергетический экспорт. О последствиях текущего курса отечественной валюты заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя властей, оптимальным для экспортеров был бы курс на уровне 100 рублей за доллар.

«При крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными», — обратил внимание он.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ВТБ Андрей Костин отметил, что продолжающееся укрепление рубля к доллару не идет на пользу экономике России и является вредным для нее. При курсе национальной валюты в районе 78-79 рублей казна получает меньше поступлений, что в итоге может отразиться на финансировании различных отраслей экономики.

«Я считаю, что оно (продолжающееся укрепление рубля к доллару — прим. «Ленты.ру») вредное сейчас», — резюмировал банкир.

При этом ряд аналитиков полагает, что подобное укрепление рубля продлится недолго. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что курс доллара вплотную приблизится к уровню 100 рублей к концу 2025 года.

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