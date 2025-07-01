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12:09, 1 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по движущейся машине в российском регионе

Хинштейн сообщил о пострадавшем из-за удара БПЛА ВСУ по машине в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, дрон атаковал движущуюся машину на подъезде к слободе Белой Беловского района. В результате пострадал 60-летний мужчина. С осколочным ранением головы и спины его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Хинштейн также обратился к жителям Курской области, призвав воздержаться от поездок в приграничье, так как это все еще опасно.

Ранее тяжелые беспилотники ВСУ типа «Лютый» атаковали Удмуртию. Предположительно, целью ВСУ было предприятие в Ижевске. По неофициальным данным, жертвами налета стали три человека, еще от 20 до 24 получили травмы и были госпитализированы.

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