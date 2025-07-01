Bloomberg: Существование Украины под угрозой из-за наступления российских войск

Существование Украины остается под угрозой, так как Российская армия продолжает наступление. Об этом пишет западное агентство Bloomberg.

«Угроза для Украины остается экзистенциальной. (...) Российские войска наращивают наступление по всему фронту», — говорится в материале.

Агентство также привело слова президента России Владимира Путина, который недавно заявил, что в зоне спецоперации находится около 700 тысяч российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к наступлению Российской армии в Сумской области. Отмечалось, что там обнаружили устаревшие окопы, которые были плохо подготовлены.

Перед этим подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил о росте потерь ВСУ в живой силе и технике. Он также рассказал, что украинцы продолжают бежать из своей страны.