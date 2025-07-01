Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:14, 1 июля 2025Ценности

Бородина пришла на свадьбу подруги в образе за 232 тысячи рублей

Телеведущая Бородина пришла на свадьбу подруги в образе за 232 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская телеведущая Ксения Бородина пришла на свадьбу подруги в дорогостоящем образе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Для упомянутого мероприятия знаменитость выбрала розовое платье-миди без бретелей, декорированное объемными лепестками. По данным издания, стоимость данного предмета гардероба составила 224 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову. Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову.Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
12 января 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

Кроме того, звезда воспользовалась маленькой белой сумкой, которая оценивается в 7,5 тысячи рублей. Общая стоимость изделий составила почти 232 тысячи рублей.

Ранее Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей. Так, Теона получила усыпанную цветами куклу выше ее ростом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Макроном

    Microsoft опровергла массовый исход пользователей Windows

    Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии

    Скандально известный миллиардер Стерлигов признался в совершении одного действия за еду

    Трамп одержал большую политическую победу

    В Белоруссии заявили о партнерстве с Азербайджаном

    Бородина пришла на свадьбу подруги в образе за 232 тысячи рублей

    Мужчина пошел купаться на городской пляж и получил в воде таинственную колотую рану

    Трамп пообещал быть очень жестким с одним политиком

    Лукашенко рассказал о неприемлемом развитии событий в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости