Бородина пришла на свадьбу подруги в образе за 232 тысячи рублей

Телеведущая Бородина пришла на свадьбу подруги в образе за 232 тысячи рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина пришла на свадьбу подруги в дорогостоящем образе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Для упомянутого мероприятия знаменитость выбрала розовое платье-миди без бретелей, декорированное объемными лепестками. По данным издания, стоимость данного предмета гардероба составила 224 тысячи рублей.

Кроме того, звезда воспользовалась маленькой белой сумкой, которая оценивается в 7,5 тысячи рублей. Общая стоимость изделий составила почти 232 тысячи рублей.

Ранее Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей. Так, Теона получила усыпанную цветами куклу выше ее ростом.