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20:13, 1 июля 2025Экономика

Длинные новогодние каникулы назвали вредными для российской экономики

Аналитик Кожевникова: Длинные новогодние каникулы увеличивают издержки компаний
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Длинные новогодние каникулы являются проблемой для российских работодателей и национальной экономики в целом. Такое мнение высказала аналитик в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова. Ее слова приводит ТАСС.

Длительные периоды отсутствия на рабочем месте сотрудников порождают ряд проблем для руководителей компаний, отметила она. Речь идет, в частности, об увеличении расходов на персонал, дополнительной нагрузке на Фонд оплаты труда (ФОТ), снижении производительности действующих сотрудников, задержку реализации проектов и запуска новых продуктов, пояснила Кожевникова.

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В современных рыночных реалиях ряд ключевых отраслей функционируют в непрерывном режиме. Подобный распорядок предусмотрен в транспортной, энергетической, туристической, логистической сферах, а также в сегментах общественного питания и развлечений. В противном случае, подчеркнула она, компании столкнутся с ростом издержек, а их финансовые показатели ухудшатся. В итоге руководители фирм вынуждены идти на двойную оплату работы сотрудников в праздничные дни. «Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, значит, и для экономики», — резюмировала эксперт.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты (Минтруд) сообщили, что в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января. Нерабочими днями в следующем году также окажутся 21-13 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая, 12-14 июня и 4 ноября. Глава министерства Антон Котяков объяснил выбранный распорядок необходимостью оптимально распределить время труда и отдыха, а также целесообразностью объединения праздничных и выходных дней.

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