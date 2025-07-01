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10:47, 1 июля 2025Экономика

Россиянам представили проект выходных и рабочих дней в 2026 году. Сколько продлятся майские праздники и новогодние каникулы?

Минтруд РФ показал проект выходных и рабочих дней в 2026 году
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Министерство труда России представило проект календаря выходных дней в следующем году.

Так, по случаю главного зимнего праздника и благодаря переносу россияне начнут отдыхать 31 декабря, а закончат — 11 января, то есть ожидаются 12-дневные каникулы.

Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха и чтобы по возможности объединить праздничные и выходные дни.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Трехдневные выходные ждут россиян пять раз в 2026 году

Так, в феврале россияне будут отдыхать с 21-е по 23-е число включительно. В марте жители страны будут праздновать Международный женский день с 7-го по 9-е число.

На майских праздниках россияне не выходят на работу с 1-го по 3-е мая и с 9-го по 11-е. В июне же, в честь Дня России, выходными станут дни с 12 по 14-е.

В ноябре праздничным выходным будет только 4-е число.

Проект постановления уже доступен для общественного обсуждения.

В Госдуме хотели сделать праздничными с 1 по 9 мая

С соответствующий предложением выступал депутат ГД Игорь Антропенко. Он хотел сделать выходными все рабочие дни между майскими праздниками, чтобы жители страны отдыхали без перерыва.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Такая инициатива, по его мнению, помогла бы россиянам должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках. Он также подчеркнул, что чаще всего жители страны вынуждены сами отпрашиваться на эти дни между майскими праздниками, нервируя тем самым работодателя.

«Школьникам и студентам это пойдет только на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены», — добавил депутат.

Как определить наиболее выгодный месяц для ухода в отпуск

Теперь, после объявления праздничных дней, россияне смогут начать задумываться о планировании отпуска на следующий год.

В этом году самыми выгодными месяцами для ухода в отпуск были названы июль и октябрь. Как объяснил директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев, отпускные рассчитываются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

Именно на указанные месяцы, уточнил он, приходится максимальное количество рабочих дней, что делает расчет отпускных намного выгоднее — в этом случае работник получит большую выплату.

Так, чтобы узнать примерную сумму отпускных, нужно разделить заработную плату на 29,3 (среднее число дней в месяце) и умножить это значение на число дней предстоящего отдыха.

В случае, если зарплата составляет 80 тысяч рублей, приблизительная выплата за отпуск, если он продлится 14 дней, будет равна 38 225 рублей. При этом в связи с увеличением МРОТ в 2025 году при расчете отпускных сотрудник не может получить меньше 765,87 рубля в день

Соответственно, наименее выгодными для отпуска будут те месяцы, в которых меньше рабочих дней. Таковыми в 2025-м стали январь, май, июнь и ноябрь.

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