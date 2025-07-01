Министерство труда России представило проект календаря выходных дней в следующем году.
Так, по случаю главного зимнего праздника и благодаря переносу россияне начнут отдыхать 31 декабря, а закончат — 11 января, то есть ожидаются 12-дневные каникулы.
Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха и чтобы по возможности объединить праздничные и выходные дни.
Трехдневные выходные ждут россиян пять раз в 2026 году
Так, в феврале россияне будут отдыхать с 21-е по 23-е число включительно. В марте жители страны будут праздновать Международный женский день с 7-го по 9-е число.
На майских праздниках россияне не выходят на работу с 1-го по 3-е мая и с 9-го по 11-е. В июне же, в честь Дня России, выходными станут дни с 12 по 14-е.
В ноябре праздничным выходным будет только 4-е число.
Проект постановления уже доступен для общественного обсуждения.
В Госдуме хотели сделать праздничными с 1 по 9 мая
С соответствующий предложением выступал депутат ГД Игорь Антропенко. Он хотел сделать выходными все рабочие дни между майскими праздниками, чтобы жители страны отдыхали без перерыва.
Такая инициатива, по его мнению, помогла бы россиянам должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках. Он также подчеркнул, что чаще всего жители страны вынуждены сами отпрашиваться на эти дни между майскими праздниками, нервируя тем самым работодателя.
«Школьникам и студентам это пойдет только на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены», — добавил депутат.
Как определить наиболее выгодный месяц для ухода в отпуск
Теперь, после объявления праздничных дней, россияне смогут начать задумываться о планировании отпуска на следующий год.
В этом году самыми выгодными месяцами для ухода в отпуск были названы июль и октябрь. Как объяснил директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев, отпускные рассчитываются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.
Именно на указанные месяцы, уточнил он, приходится максимальное количество рабочих дней, что делает расчет отпускных намного выгоднее — в этом случае работник получит большую выплату.
Так, чтобы узнать примерную сумму отпускных, нужно разделить заработную плату на 29,3 (среднее число дней в месяце) и умножить это значение на число дней предстоящего отдыха.
В случае, если зарплата составляет 80 тысяч рублей, приблизительная выплата за отпуск, если он продлится 14 дней, будет равна 38 225 рублей. При этом в связи с увеличением МРОТ в 2025 году при расчете отпускных сотрудник не может получить меньше 765,87 рубля в день
Соответственно, наименее выгодными для отпуска будут те месяцы, в которых меньше рабочих дней. Таковыми в 2025-м стали январь, май, июнь и ноябрь.