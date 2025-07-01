Дочь Волочковой захотела отказаться от фамилии матери

Николаева заявила, что дочь Волочковой Ариадна сменит фамилию после замужества

Супруга бывшего мужа артистки балета Анастасии Волочковой, телеведущая Елена Николаева заявила, что дочь балерины Ариадна планирует сменить фамилию после замужества. Об этом она рассказала Woman.ru.

«Говорила, что планирует. Кажется, говорила и публично в том числе», — сообщила мачеха Ариадны. Николаева подчеркнула, что считает это личным делом 19-летней девушки и ее возлюбленного, предпринимателя Никиты Григоряна.

Ранее стало известно, что Волочкова выступила против смены фамилии ее дочери Ариадны после замужества. «Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — высказалась танцовщица.