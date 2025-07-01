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15:26, 1 июля 2025Силовые структуры

Фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова вынесли приговор и оштрафовали на миллионы

Мосгорсуд приговорил фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова Филатова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Московский городской суд приговорил к 12 с половиной годам лишения свободы фигуранта уголовного дела бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова Антона Филатова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Филатова также оштрафовали на 25 миллионов рублей.

Филатов руководил корпорацией «Оборонлогистика», которая напрямую подчинялась Иванову. По версии следствия, вместе мужчины похитили 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при покупке двух паромов для Керченской переправы в обход санкций.

Самого Иванова Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы.

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