The Guardian: Карл III откажется от королевского поезда

Британский король Карл III решил отказаться от знаменитого королевского поезда ради сокращения расходов. Об этом сообщает The Guardian.

Поезд, состоящий из девяти вагонов, выведут из эксплуатации к марту 2027 года. В 2024 году он использовался всего дважды, что стоило британской казне почти 90 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей). «Точно так же, как многие аспекты работы королевского дома были модернизированы и адаптированы к современному миру, пришло время попрощаться с ним самым теплым образом, поскольку мы стремимся быть дисциплинированными и последовательными в распределении финансирования», — объяснил казначей страны Джеймс Чалмерс.

Британский король откажется от поезда в пользу двух вертолетов, содержание которых будет более экономичным. По словам Чалмерса, сейчас они ищут место для хранения исторических частей знаменитого транспорта.

Члены британской королевской семьи пользовались поездом с 1840 года. Он был любимым средством передвижения Елизаветы II— предыдущего монарха Великобритании. В 2018 году ее в железнодорожном путешествии по стране сопровождала Меган Маркл — супруга внука королевы, сына Карла III, принца Гарри. Тогда СМИ писали, что таким образом Елизавета II оказала Меган Маркл огромную честь.

Ранее сообщалось, что Карл III купил китайский электромобиль Lotus Eletre, стоящий 210 тысяч долларов. Его заранее перекрасили в фирменный цвет британской монархии — королевский бордовый.

