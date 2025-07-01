Казахстанская теннисистка потребовала удалить зрителя с корта на Уимблдоне

Теннисистка Путинцева потребовала удалить зрителя с корта на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потребовала удалить зрителя с корта на Уимблдоне-2025. Об этом сообщает Reuters.

По ходу матча первого круга с американкой Амандой Анисимовой Путинцева обратилась к судье. Она посчитала находящегося на трибуне зрителя сумасшедшим и опасным. Спортсменка попросила увести этого человека, отказавшись играть до исполнения своего требования.

Что было предпринято в отношении человека на трибуне, остается неизвестным. Однако матч продолжился, и Путинцева проиграла его со счетом 0:6, 0:6.

Путинцева занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). До 2012 года она выступала под российским флагом.