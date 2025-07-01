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21:01, 1 июля 2025Забота о себе

Названа вызывающая похмелье доза алкоголя

Врач общей практики Бхавини Шах: При восьми единицах алкоголя возникает похмелье
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Любые дозы алкоголя негативно воздействуют на организм, считает врач общей практики Бхавини Шах. В беседе с Daily Mirror она также назвала количество спиртного, которое вызывает похмелье.

По словам Шах, одна или две единицы алкоголя увеличивают частоту сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды и дают легкую эйфорию, благодаря которой люди становятся более общительными. Четыре-шесть доз воздействуют на нервную систему, снижая скорость реакций и влияя на способность принимать решения. «Примерно при восьми единицах у среднестатистического мужчины возникает похмелье», — заявила врач.

Эксперт отметила, что одной единицей принято называть 10 граммов чистого спирта. Она уточнила, что в пол-литровой бутылке светлого пива содержится примерно 2,5 дозы.

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Шах объяснила, что похмелье возникает, когда количество выпитого превышает объем, который печень может переработать за одну ночь. Она предупредила, что превышение этой нормы грозит не только недомоганием на следующий день, но и выраженной интоксикацией организма, которая сопровождается тошнотой, рвотой, диареей и нарушением координации.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, с какой едой опасно сочетать алкоголь. По его словам, не нужно употреблять спиртное с десертами.

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