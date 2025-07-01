Названы цели для российского дрона «Черника»

Генерал Липовой: Российский дрон «Черника» сможет уничтожать склады ВСУ

Новый российский дрон-камикадзе «Черника» можно использовать для уничтожения техники и складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможные цели для аппарата назвал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с News.ru.

Он отметил, что разработанный в России дрон «Черника» показал себя с хорошей стороны.

«Он может уничтожать как бронированную технику, так и непосредственно углубленные, замаскированные объекты, находящиеся под землей. Это командные пункты и склады боеприпасов», — сказал Липовой.

Ранее в июле мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника».

В июне стало известно, что ВС России в ходе специальной военной операции применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» с реактивными двигателями.