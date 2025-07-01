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15:48, 1 июля 2025Россия

Неизвестные в масках избили россиянина битами на парковке и попали на видео

В Тюмени неизвестные в масках избили мужчину битами на парковке и скрылись
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Тюмени неизвестные в масках избили мужчину битами на парковке и скрылись. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

На представленном ролике видно, как группа мужчин нападает на автомобилиста. Владельца внедорожника сталкивают на асфальт и начинают наносить удары по всему телу. После этого злоумышленники бегут к иномарке и уезжают.

Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали случившееся.

До этого сообщалось, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины. Полицейские начали проводить проверку.

Еще раньше в Ленинградской области подростки толпой набросились на 72-летнего пенсионера.

ЖЗЛ
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