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13:25, 1 июля 2025Россия

Одного из сбивавших дроны камнями в Иркутской области россиян отправили в армию

Сбивавший дроны камнями в Иркутской области россиян отправился в армию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Один из сбивавших дроны камнями в Усолье Иркутской области россиян отправился в армию. Сергея Миронова наградили за отражение атаки прямо на призывном пункте, пишет IrkutskMedia.

По данным издания, нагрудный знак «Команда Путина» представители Народного фронта вручили 21-летнему россиянину в день, когда он отправлялся на срочную службу в армию.

«Наше дело — жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», — отметил Миронов во время награждения.

По его словам, увидев дроны и услышав взрывы, он объединился с местными жителями, и вместе им удалось дать отпор. Вместе с Мироновым были награждены еще 28 человек, которые участвовали в отражении атаки.

1 июня украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Устройства на территории регионов завезли в фурах, из которых впоследствии вылетали беспилотники. Водители грузовиков пояснили, что не знали о составе груза — по документам они доставляли каркасные дома.

Позднее в сети распространился ролик, на котором люди бросали в вылетающие из фуры беспилотники крупные булыжники.

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