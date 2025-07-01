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18:38, 1 июля 2025Экономика

Подорожал проход через важнейшие для мировой экономики проливы

РГ: Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы на 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Anne Pollmann / Globallookpress.com

Турция с 1 июля повысила транзитные сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15 процентов. Об этом сообщила «Российская газета».

По ее данным, всего с 2022 года проход через эти важнейшие для мировой торговли проливы подорожал в 7,2 раза.

Как полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, скоро тарифы прибавятся к конечным ценам для потребителей, а значит, стоимость продукции, доставляемой через Босфор и Дарданеллы, вырастет на 5-10 процентов. Экономист подчеркнула, что Анкара пользуется своим положением безальтернативного торгового хаба, которое она получила после введения санкций против России. Что касается альтернативных маршрутов, то, как заметила Новикова, они пока не очень удобны для российских кораблей.

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В свою очередь, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что Конвенция Монтре запрещает властям Турции брать деньги за проход проливов. Однако плата может взиматься за сопутствующие услуги. Кроме того, сказывается желание Анкары повысить выгоду от использования строящегося канала «Стамбул». Как пояснил Юшков, Турция время от времени создает проблемы судоходству, чтобы подчеркнуть необходимость прокладки этого канала, за использование которого можно будет брать деньги.

Ранее сообщалось, что стоимость транзита через проливы не менялась почти четыре десятилетия. Но потом ее подняли в 2022 году, а затем в 2023-м на восемь процентов, до 4,42 доллара.

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