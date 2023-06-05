Турция увеличит плату за проходы судов через черноморские проливы

Aydinlik: Турция 1 июля увеличит на 8,3% плату за проходы судов через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы cудов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3 процента — до 4,42 доллара за тонну. Об этом пишет Aydinlik со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры.

Предполагается, что эта мера принесет казне дополнительные 900 миллионов долларов. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов. Деньги со сборов тратятся на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков.

Кроме того, принято решение о том, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля.

В октябре прошлого года Турция пятикратно увеличила стоимость прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее стало известно, что НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и запрещающей пропуск туда военных кораблей. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу еще весной 2022 года говорил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией.