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Турция пятикратно увеличит стоимость прохода судов через Босфор

Турция пятикратно увеличит стоимость прохода торговых судов через Босфор и Дарданеллы

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Власти Турции планируют пятикратно увеличить стоимость прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 7 октября 2022 года. Об этом сообщила газета Takvim с ссылкой на источники в Министерстве транспорта республики.

Отмечается, что данный шаг позволит увеличить ежегодные доходы от транзита товаров с 40 миллионов долларов до 200 миллионов. Деньги со сборов тратятся на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков. Все это предусмотрено положениями Конвенции Монтре от 1936 года, которая закрепила нынешний статус проливов.

Ранее стало известно, что Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что 23 августа греческие военные навели зенитный ракетный комплекс С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим власти Турции планируют поднять вопрос о «враждебных действиях» против страны на уровне НАТО.

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Дмитрий Сотак
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