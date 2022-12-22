НАТО надавила на Турцию из-за недопуска военных кораблей в Черное море

НАТО надавила на Турцию, чтобы страна пересмотрела позицию по Конвенции Монтре

НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и запрещающей пропуск туда военных кораблей. Об этом заявил зампредседателя турецкой группы в Парламентской ассамблее НАТО, депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Берат Чонкар, пишет издание Aydinlik.

По его словам, опасения США, из-за которых усилилось давление, связаны с действиями России и боями на Украине. «На встречах, которые мы посетили на Украине и в Америке, все большее внимание американских генералов и иностранных официальных лиц уделяется Черному морю. В последний визит в Америку особое внимание было уделено Черному морю, акцент сделали на превращении Черного моря в "русское озеро"», — отметил Чонкар.

Другой вопрос, которым озабочены некоторые политики, — поставки нефти и других энергоносителей, а также вопрос продовольственной безопасности. При этом Анкара уже давно предлагает усилить присутствие НАТО в Черном море, заявил турецкий чиновник. «Мы стараемся вести сбалансированный процесс со странами региона таким образом, чтобы не нарушать стабильность и безопасность Черного моря», — подчеркнул Чонкар.

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу еще весной 2022 года говорил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией.