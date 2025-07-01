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10:35, 1 июля 2025Культура

Пореченков назвал «якорь» для вышедшего из колонии Ефремова

Пореченков: Профессия является якорем для вышедшего из колонии Ефремова
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Пореченков

Михаил Пореченков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Актер театра и кино Михаил Пореченков высказался о судьбе заслуженного артиста России Михаила Ефремова после освобождения из тюрьмы. Его цитирует News.ru.

По мнению артиста, его коллега еще порадует зрителей на профессиональном поприще. «То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни», — сказал он.

Пореченков предположил, что у Ефремова много творческих планов, и пожелал ему удачи и здоровья.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов полностью отказался от алкоголя и не садится за руль автомобиля.

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