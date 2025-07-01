Появилась информация о пилотах разбившегося под Нижним Новгородом истребителя Су-27

Mash: Пилоты разбившегося Су-27 катапультировались, один из них найден

Пилоты истребителя Су-27, разбившегося под Нижним Новгородом, успели катапультироваться. Информация о них появилась у Mash в Telegram.

Как сообщило издание, одного из летчиков уже нашли. Предварительно, он не пострадал. Судьба второго пилота пока неизвестна.

О крушении военного самолета в районе города Кулебаки Нижегородской области стало известно 1 июля. Предварительно, разрушений на земле нет. Причина происшествия не уточняется. Минобороны России, местные власти и оперативные ведомства информацию о катастрофе не комментировали.

В марте в Приморском крае разбился российский штурмовик Су-25, выполнявший плановый полет. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, пилот успел катапультировался. В качестве основной версии происшествия на тот момент рассматривалась техническая неисправность.