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14:52, 1 июля 2025Россия

Появилась информация о пилотах разбившегося под Нижним Новгородом истребителя Су-27

Mash: Пилоты разбившегося Су-27 катапультировались, один из них найден
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Polushkin Ivan / Shutterstock / Fotodom

Пилоты истребителя Су-27, разбившегося под Нижним Новгородом, успели катапультироваться. Информация о них появилась у Mash в Telegram.

Как сообщило издание, одного из летчиков уже нашли. Предварительно, он не пострадал. Судьба второго пилота пока неизвестна.

О крушении военного самолета в районе города Кулебаки Нижегородской области стало известно 1 июля. Предварительно, разрушений на земле нет. Причина происшествия не уточняется. Минобороны России, местные власти и оперативные ведомства информацию о катастрофе не комментировали.

В марте в Приморском крае разбился российский штурмовик Су-25, выполнявший плановый полет. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, пилот успел катапультировался. В качестве основной версии происшествия на тот момент рассматривалась техническая неисправность.

Вот это да!
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