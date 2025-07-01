Названы причины падения цен на нефть

Аналитик Демидов: Цена на нефть может упасть в момент повышения добычи ОПЕК+

Цены на нефть начали падать в момент ответного удара Ирана по американской базе в Катере и продолжают небольшое снижение сейчас. Однако никаких причин для паники нет, убежден независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Причины удешевления топлива он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Утром во вторник, 1 июля, стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла 66,41 доллара за баррель, что на $0,33 (0,49%) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

По словам аналитика, нефть потеряла ту спекулятивную дельту, которую она получила во время конфликта между Ираном и Израилем. На текущий момент нет причин говорить о перекрытии Ормузского пролива или о потере доли иранской нефти в мировом балансе, поэтому не предвидится и дефицит топлива.

«Да, одновременно с этим у нас есть план ОПЕК+ повысить добычу, но существуют и другие причины, по которым цена на нефть должна расти, например, последние данные о запасах в США. Федеральный запас находится на минимальных уровнях, что обычно ведет к повышению цен на нефть. Одновременно с этим сейчас сезон повышенного спроса, то есть есть факторы "за", есть факторы "против" роста», — высказался Демидов.

На данном этапе трейдеры работают на понижение цены на нефть, указал эксперт.

Поэтому я на данном этапе не делал бы долгосрочных выводов о том, что нефть будет падать. Если вдруг это и произойдет, то это будет небольшое падение в момент повышения добычи странами ОПЕК+, но опять-таки, это будет спекулятивное падение, и нефть потом вернется Владимир Демидов аналитик

Ранее российская нефть резко подешевела на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем.

На фоне серьезного обострения на Ближнем Востоке, стоимость барреля марки Brent подскакивала выше 80 долларов, параллельно с чем дорожала и российская нефть.